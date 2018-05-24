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MHP'nin Adıyaman'daki yüzücü vekil adayı

MHP Adıyaman milletvekili adayı 18 yaşındaki Alican Doğan, öğlene kadar esnaf ziyareti yapıp öğleden sonra havuzda Türkiye şampiyonasına hazırlanıyor.

AA | 24.05.2018 - 17:56..
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MHP Adıyaman milletvekili adayı Alican Doğan, sabah saatlerinden itibaren kent merkezindeki esnafı ziyaret ettikten sonra MHP il binasında çalışmalarını sürdürüyor.

Esnafın gönlünde taht kuran Doğan, yaşının genç olmasına rağmen halktan olumlu tepki alıyor.

ÖĞLEDEN SONRA HAVUZDA

Öğleden sonra ise yüzme branşında Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Yüzme Havuzu'nda yazın yapılacak Türkiye şampiyonasına hazırlanan Doğan, başarısına başarı katmak istiyor.

Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin en genç adaylardan biri olduğunu söyledi.

MHP'nin Adıyaman'daki yüzücü vekil adayı

"ÜLKÜCÜ GENÇLİĞİ ARKAMA ALIP YÜRÜMEK İSTİYORUM"

Profesyonel yüzücü olduğunu ifade eden Doğan, şöyle konuştu: "Bu zamana kadar 42 madalyam var. Yüzme branşında 2 defa Türkiye 1'inciliği, bir defa Türkiye 3'üncülüğüm var. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde proje kapsamında bölgesel 3'üncülük elde ettim. Ayrıca ilde çok fazla başarım var. Genç yaşıma rağmen siyasete girdim. Olumlu tepkiler alıyorum. Bu kadarını ben de tahmin etmiyordum. Sen küçüksün otur demelerini bekliyordum ama halk ve büyüklerimiz beni siyasete teşvik etti. Seçilme yaşı 18'e düşürüldü. Gençlerimize örnek oluşturulması adına da böyle bir yola girdim. Ülkücü gençliği arkama alıp yürümek, biz de buradayız demek ve benden yaş olarak küçük olan kardeşlerimize örnek olsun istedim. Umarım başarılı olurum. En büyük hedefim milletvekili olmak. Halkın sorunlarını halletmek ve Mecliste yer almak istiyorum. Öğlene kadar seçim arifesi ile esnaf ziyaret ederken, öğleden sonra da yazın yapılacak olan Türkiye şampiyonasına hazırlanıyorum. Havuzda antrenmanlarıma devam ediyorum."

MHP'nin Adıyaman'daki yüzücü vekil adayı


AİLESİ DE ARKASINDA

Doğan'ın ablası Hazal Hanım Doğan ise "Kardeşim yüzme branşında dereceleri bulunuyor. Sporda oldukça başarılı olduğunu düşünüyorum. Siyasete girmesinin de bizim için sürpriz oldu. Kendisine başarılar dilerim. Ablası da olarak arkasındayım." diye konuştu.

Doğan'ın babası İbrahim Halil Doğan da aile meclisi olarak toplandıklarını, Alican'ın genç ülkücü olarak halka daha iyi hizmet edeceğini savunduklarını belirtti.

MHP'nin Adıyaman'daki yüzücü vekil adayı

MHP'nin Adıyaman'daki yüzücü vekil adayı

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