MHP'nin af teklifinin ayrıntıları

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerinden önce 'kader mahkumlarına' af getirilmesini istediğini belirterek konuyu gündeme taşımıştı.

Tartışmaları da beraberinde getiren af teklifinin ayrıntıları da ortaya çıkmaya başladı.

11 maddeyi bulan af teklifinin temel hedefi; taksirli trafik kazası nedeniyle ölüme sebebiyet veren, karşılıksız çek, hırsızlık gibi suçlar nedeniyle cezaevinde bulunanların serbest kalması.

Teklifin diğer hedefi ise terör örgütlerine katılımı önlemek. Buna göre; kalabalık koğuşlar nedeniyle çetelere ve terör örgütlerine katılımlar yaşanıyordu. Afla bunun da önüne geçilecek.

CEZASININ 4'TE 1'İNİ YATANLAR SERBEST

Teklif, ceza infaz sürelerinde değişiklik içeriyor. Belli suçlarda mahkumların cezaevinde kaldıkları süreler dikkate alınacak. Örneğin cezanın 4’te 1’ini yatanlar cezaevinden çıkabilecek.

İNDİRİM YAPILACAK OLANLAR...

Cezanın alt ve üst sınırlarına bakılacak. Kesin hüküm almış ve ceza infazı başlamış ise bu kişilerin yatacağı süreden belli bir süre indirime gidilecek.

Bir kereye mahsus bir ceza indirimi olacak.

ALT SINIR 2 YIL İSE...

Soruşturma evresinde ise af kapsamındaki suçlardan birini işlemişse ve alt sınırı da 2 yıl kadarsa kamu davası açılmayacak soruşma bekletilecek.

Kovuşturma aşamasındaysa davanın hükme bağlanması geri bırakılacak.

120 BİN MAHKUMA TAHLİYE

İlk etaptaki hesaplamalar 120 bin civarında mahkumun tahliye olabileceği yönünde.

Teklifin somutlaşmasının ardından Adalet Bakanlığı ile temasa geçilip, cezaevinde hangi suçtan kaç mahkumun bulunduğu ve düzenlemeden kaç kişinin yararlanabileceği yönünde bir görüş gündeme gelecek.

Hüküm giyenlerin yanısıra, kapsam dışı sayılı suçlardan iddianamesi düzenlenen sanıklar, davası devam edenler de bu düzenlemeden yararlanamayacak.

10 YIL DENETİM

Af düzenlemesinden yararlanan, ancak daha sonra suç işleyenler tekrar hapse girecek. Yargılaması devam edenlerin davaları devam edecek. Hükümlüyse işlediği suçla birlikte geçmişteki suç sürelerini yatacak. 10 yıl içinde suç işlemezse tekrar cezaevine girmeyecek ve hakkındaki davaların da düşmesine karar verilecek.

KİMLER YARARLANAMAYACAK

MHP’nin teklifinde af düzenlemesinden yararlanamayacak suçlar şöyle sıralanıyor: “Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozma. Düşmanla işbirliği yapma. Devlete karşı savaşa tahrik. Temel milli yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama. Yabancı devlet aleyhine asker toplama. Askeri tesisleri tahrip ve düşman askeriyle anlaşma yapmak. Düşman devlete maddi yardım yapmak. Anayasayı ihlal. Cumhurbaşkanı’na suikast ve fiili saldırı. Yasama organına karşı suç. Hükümete karşı suç. Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyan. Silahlı örgüt. Silah sağlama. Soykırım. İnsanlığa karşı suçlar. Nitelikli kasten öldürmeyi düzenleyen TCK’nın 82. maddenin b, c, d, e, f, g fıkraları. İşkence. Neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence. Cinsel saldırı. Çocukların cinsel istismarı. 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 92, 93 ve 110. maddelerinde yazılı suçlar.”