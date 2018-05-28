taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.525
USD
4,5880
EURO
5,3357
ALTIN
191,56
PETR
75,3300

MHP'nin Diyarbakır 2’nci sıra adayı çekildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde Diyarbakır 2. sıra milletvekili adayı Rabia Görmez, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

İHA | 28.05.2018 - 22:38..
  1. Haberler
  2. Politika

MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Görmez’in kayınvalidesinin rahatsızlığı ve bu nedenle seçim çalışmalarına katılamayacağı için adaylıktan çekildiğini belirtti.
MHP’nin Diyarbakır’da 2’nci sıradan milletvekili adayı gösterdiği Rabia Görmez, adaylıktan çekildiğini duyurdu. Görmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “An itibariyle milletvekilliği adaylığımdan istifa etmiş bulunmaktayım. Kamuoyuna duyurulur” dedi.

"KAYINVALİDESİ RAHATSIZ OLDUĞU İÇİN"

Görmez’in çekilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan MHP İl Başkanı Cihan Kayaalp, Görmez’in teşkilat içerisinden biri olmadığını ve sadece 12 kişilik listede bulunmak için müracaatta bulunduğunu belirterek, “YSK’ya da verdiği istifa dilekçesinde sağlık sorunlarını belirtmiş. Kendisi ev hanımı, aynı zamanda kayınvalidesi rahatsız. Bu nedenlerle seçim çalışmalarında bulunamayacağı için istifa etmiş” dedi.

Seçim çalışmalarında ikinci sıranın çok önemli olduğunu ifade eden Kayaalp, “İkinci sıradaki çalışamadığı zaman bunun altındakiler rahatsızlık duyarlar. İkinci sıraya girmesi de tesadüfen gelişen bir olay. Aynı zamanda kendisi Ankaralı ve Diyarbakır’da kapı kapı dolaşıp oy istemenin güvenlik sorunları oluşturacağını da düşünmüş. Bu nedenlerle istifa etmiş” diye konuştu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

Mahir Ünal AK Parti'nin oy oranını açıkladı

312
İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Ruhat Mengi istifa etti

286
İnce'nin korumalarının fırlattığı CHP'li rekora koşuyor

İnce'nin korumalarının fırlattığı CHP'li rekora koşuyor

575
Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Nihat Genç'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

218
Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

Muharrem İnce muhafazakar seçmene göz kırpıyor

1104
Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

Merkez Bankası'ndan faizde sadeleştirme adımı

147
Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

Bakan Soylu yine çok sert: Ne battı size

536
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM