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MHP'nin ittifak önerisine yanıt

Mustafa Şentop, kanundaki yasaklamanın kaldırılması halinde AK Parti-MHP ittifakının mümkün olabileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 12.12.2017 - 11:46..
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SENTOP

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, MHP lideri Devlet Bahçeli ittifak önerisiyle ilgili, "Kanundaki yasaklamayı kaldırınca ittifak mümkün olur." ifadelerini kullandı.

CHP'NİN ÖNERGESİ SİYASİ BİR MANEVRA

CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün dile getirdiği çağrı üzerine Kılıçdaroğlu, eşi ve yakınları hakkında malvarlığı ile ilgili önerge vermişti.

Şentop, CHP'nin araştırma önergesiyle ilgili ise "Türkiye'de bu tür numaraları çok gördük. Bu siyasi bir manevra." dedi.

Şentop ayrıca, "Yüzde 10 barajından Türkiye feragat edemez." diye konuştu.

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