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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

MHP'nin iki gün sürecek kampı için Kızılcahamam ilçesine gelen Genel Başkan Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

AA | 20.01.2018 - 11:35..
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MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

MHP'nin Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ile TBMM Grubu ortak toplantılarının yapılacağı kampta, öncelikle Türkiye'nin siyasi gündemine ilişkin fikir alışverişinde bulunulacak.

SUNUMLAR YAPILACAK

Kampta, toplantılar çerçevesinde, "Meclis'te MHP'nin faaliyetleri, ekonomik gelişmeler, dış politika ile Suriye, Irak meselesi ve terör" konularında sunumlar yapılacak.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

Kızılcahamam Patalya Otel'de bugün başlayan kamp, yarın Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin gerçekleştireceği basın toplantısı ile sona erecek.

ÜLKÜCÜ ŞEHİTLER ANITI'NA ZİYARET

Toplantılara katılmak üzere ilçeye gelen Genel Başkan Bahçeli, otele gitmeden önce Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

Bahçeli ve beraberindekiler, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua ederek şehit isimlerinin yazılı olduğu alana karanfil bıraktı.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

Anıtta bulunan "Gökbörü Otağı"nda bir süre dinlenen ve çay içen Bahçeli'ye, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından Türk bayraklı tablo ve oltu taşından yapılmış tesbih hediye edildi.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

Bahçeli, daha sonra toplantıların yapılacağı otele geçti. Kampın ilk günündeki toplantılar basına kapalı gerçekleşecek.

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

MHP'nin Kızılcahamam kampı başladı

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