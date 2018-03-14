MHP'nin kurultayına AK Parti'den 3 kişilik heyet

MHP'nin 18 Mart Pazar günü gerçekleştireceği 12. Büyük Kurultayı'na AK Parti'den bugüne kadarki en üst düzeyde ve kalabalık katılım olacak.

ERDOĞAN'IN TALİMATI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadrolarının da şekilleneceği kurultayı izlemek üzere, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı başkanlığında üç kişilik bir heyet görevlendirdiği öğrenildi.

Heyette, Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı da yer alacak.