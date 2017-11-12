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MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu
MHP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Celal Adan oldu.
12.11.2017 - 15:32
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MHP'nin Meclis Başkanı adayı İstanbul Milletvekili Celal Adan oldu.
Detaylar gelecek...
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