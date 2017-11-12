MHP'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Kayseri'de boşanma davasına bakan aile hâkimi yabancı uyruklu kadına aşık oldu. İkiliyi bir parkta gören acılı koca, hâkimi bıçakladı.

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Seray Sever'den Aleyna Tilki'ye sert sözler

Eğitimin çok önemli olduğunu ifade eden Seray Sever, Aleyna Tilki'yi "şuursuz" olarak nitelendirdi.