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MHP'nin propaganda aracına saldırı

İzmir'in Narlıdere İlçesi'nde MHP'nin referandum çalışmaları için giydirilen araç park halindeyken saldırıya uğradı.

06.04.2017 - 16:37
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MHP Narlıdere İlçe Başkanlığı tarafından '16 Nisan Referandum Oylaması' için propaganda çalışmalarında kullanılmak üzere giydirilen hafif ticari araç, geçen salı günü akşam saatlerinde İlçe Başkanı Metin Keskin'in evinin yakınlarına park edildi.

İddiaya göre sabah propaganda çalışması yapmak üzere aracın başına gelen Başkan Keskin ile partililer, lastiklerinin kesildiğini, giydirme olan yerlerin kazınmaya çalışıldığını fark etti. Başkan Keskin konuyla ilgili polise bilgi verdi. Polis, araca zarar verenlerin bulunup yakalanması için çalışma başlattı.

MHP'nin propaganda aracına saldırı

"DÜNYAYA VERECEĞİMİZ MESAJ BU MU?"

Yaşananlara tepki gösteren Başkan Keskin, "Propaganda çalışmalarının ardından geçen salı günü aracı, zarar görmemesi için evimin yakınına park ettik. Ancak dün sabah saatlerinde aracın başına gittiğimizde çirkin manzarayla karşılaştık.

Polisi aradık, hemen gelip çalışma başlattılar. Kimseyi suçlamak istemiyoruz, bunu yapanların siyasetten anladığı 4 tekerlek midir? Bizim dünyaya vereceğimiz mesaj bu mu? Genel Başkanımızın da dediği gibi devletimizin bekası için 'evet' diyoruz. Demokrasiye sığmayan bu tür saldırılar, bizleri korkutmaz; aksine çalışmalarımıza daha da hız katar. Bizler demokratik şartlarda gerginliğe sebep olmadan çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz" diye konuştu.

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