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MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin başkanlığında yapılan genel merkez yönetim organları ve milletvekillerinin katıldığı toplantı Konya'da başladı

11.02.2017 - 13:31
  1. Haberler
  2. Politika

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MHP, rutin olarak düzenlendiği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'nı bu kez Konya'da gerçekleştiriyor. Bugün bir otelde başlayan ve yarın sona erecek toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıya MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, MHP eski Grup Başkanvekili Oktay Vural da katıldı.

'HAYIR' OYU KULLANACAKLAR KATILMADI

Toplantıya referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıklayan milletvekillerinin katılmaması dikkat çekti.

"KONYALININ GÖZÜNDE GERÇEK KAHRAMAN DEVLET BAHÇELİ'DİR"

Toplantı öncesi selamlama konuşması yapan MHP Konya Milletvekili ve Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Kalaycı, toplantıyla ev sahipliği yapmanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi. Konya’da genel Başkan Devlet Bahçeli ile görüşmek isteyenlerin sözünü de aktaran Kalaycı, ''Konya’da genel başkanımızla görüşmek isteyenlerin bir sözünü aktarmak istiyorum. Diyorlar ki Konyalının gözünde gerçek kahraman Devlet Bahçeli’dir'' diye konuştu.MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

"TOPLANTIMIZ ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ İÇİN KUTLU SONUÇLAR GETİRİR İNŞALLAH"

Milliyetçi hareketin Türklüğün bekası olduğunu ifade eden Kalaycı, şunları söyledi: ''Milyonlarca Türkiye sevdalısı üç hilalin gerçek hissedarıdır. Milliyetçi Hareket Türklüğün bekası, devletin devamlılığı ve milletin varlığı konusunda tarifsiz şekilde sürdürdüğü onurlu duruşunu her şartta muhafaza etmektedir, edecektir. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu dönemde Konya’da geçekleştirmekte olduğumuz bu toplantımızın ülkemiz milletimiz ve partimiz için kutlu sonuçlar getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyorum"MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

BAHÇELİ KÜRSÜYE ÇIKTI, TOPLANTI BAŞLADI

Yapılan selamlama konuşmasının ardından MHP Genel Başkanı Devlet bahçeli kürsüye çıkarken, toplantı basına kapalı olarak başladı. Bahçeli’nin yarın basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı
MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

MHP’nin referandum toplantısı Konya’da başladı

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