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MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

Devlet Bahçeli'nin korsan dediği genel kurul, Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi.

20.06.2017 - 10:26
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MHP'nin tüzük kurultayı iptal edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istifasını isteyen MHP'li muhalifler geçtiğimiz yıl olağaüstü genel kurulu toplayarak bazı kararları aldı.

BAHÇELİ'NİN BEKLEDİĞİ HABER

Muhaliflerin partiden ihracını engellemek için kararlar çıkaran Meral Akşener, Sinan Oğan, Ümit Özdağ ve Koray Aydın'a Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden kötü haber geldi. Mahkeme kararı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin istediği yönde çıktı.

KARARLAR İPTAL

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesince, MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verildi.

PARTİ KURACAKLAR

MHP'deki muhalifler, uzun zamandır bu kararı bekliyordu. Referandum sürecinde MHP'ye karşı tavır alan muhalif isimlerin bu karardan sonra parti kurma çalışmalarına başlaması bekleniyor.

AYRINTILAR GELECEK..

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