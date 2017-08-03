Miami'de tatilciler su taşkınlarıyla boğuşuyor

ABD’nin, Florida eyaletine bağlı Miami şehrinde yağan yağmur sonrasında pek çok sokak sular altında kaldı, sürücü ve yayaların zor anlar yaşadıkları belirtildi.

KUM TORBALARI DİZİLDİ

Miami, sahilinde bazı iş yeri sahipleri, su taşkınlarını önlemek için kum torbalarını kullanmak zorunda kaldıkları vurgulandı.





TEHLİKE ALARMI VERİLDİ

Miami, sahil şeridinde bazı caddelerde su seviyesinin yükselmesi sonucunda tehlike alarmı verilerek ve sel uyarısı yapıldı. Vatandaşların su taşkınlarına karşı dikkatli olmaları istenildi.

Ulusal Kasırga Merkezi, Miami’yi olumsuz etkileyen kötü hava koşullarının ve olası fırtınanın özelliklerini yitirdiğini ve herhangi bir can kaybının yaşanmadığını açıkladı.



