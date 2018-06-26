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Michael Jackson Antalya'da anılacak

2009 yılının Haziran ayında hayatını kaybeden Michael Jackson’ı dünyada en iyi yaşatanlardan şovmen William Hall, bu gece Antalya’da Michael Jackson’ın ölüm yıl dönümü anısına büyük bir konser verecek

İHA | 26.06.2018 - 10:53..
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25 Haziran 2009 yılında hayatını kaybeden Michael Jackson’ın ölüm yıl dönümü vesilesiyle bir anma konseri düzenlenecek. Michael Jackson’la yıllarca aynı sahneyi paylaşmış ve inanılmaz derecede MJ’ın ses ve fiziksel özelliklerini taşıyan William Hall’da bu anma gününde büyük sanatçıyı unutmadı.

Michael Jackson Antalya'da anılacak

William Hall ‘The Legacy Tour’ adıyla gerçekleştirdiği dünya turnesi kapsamındaki Antalya konserlerinin dördüncüsünü Michael Jackson’ın anma konseri olarak gerçekleştirecek. Bugün Antalya Expo Büyük Amfi’de; MJ’in en çok sevilen şarkılarından oluşan özel bir repertuvarla Antalyalılarla buluşacak.

Michael Jackson Antalya'da anılacak

ŞARKILARI, KOSTÜMLERİ VE ÖZEL DANSLARIYLA GERÇEKLEŞECEK

ABD’li sanatçı William Hall, canlı performans ve şovlarıyla dünyada MJ (Michael Jackson)’in ‘en iyi benzeri’ olarak yer almış tek sanatçı konumunda. William Hall; MJ’in orijinal kostümleriyle MJ şarkıları ve nefes kesen dans performansı eşliğinde muhteşem bir Las Vegas şovu yaşatacak izleyenlerine. Efsane sanatçının unutulmayan ‘Billie Jean’, ‘Thriller’, ‘Beat it’ ve ‘Black or White’ gibi bir çok şarkısını ve efsanevi ‘Moonwalk’ dansını bugünkü anma konserinde izlenecek.

Michael Jackson Antalya'da anılacak

ÖZEL KONUKLAR LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR

Lösemili Çocuklar Vakfı LÖSEV’in Antalya şubesinin öncülüğünde bir grup lösemili çocuk ise bu özel konserin özel izleyicisi olacaklar. Konser organizatörleri Ayhan Aydın ve Aşkın Koç, lösemili çocukları mutlu etmek için konsere davet ederek, büyük sanatçının özel konserini birlikte izleyecekler.

Michael Jackson Antalya'da anılacak

Michael Jackson Antalya'da anılacak

Michael Jackson Antalya'da anılacak

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