Michael Jackson'ın 45 derece eğimle durduran ayakkabıları

Ömrünün son yıllarından sosyal yaşamıyla gündem olsa da Michael Jackson'ı ikon yapan elbette sanatıydı. Şarkıları ve o şarkılar eşliğinde yaptığı danslar hâlâ taklit ediliyor.

45 DERECENİN SIRRI 30 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Ancak 30 yıl önce Smooth Criminal şarkısını söylerken sahnede gösterdiği dans performansını başarıyla sergileyebilene rastlamak güç. Çünkü uzmanların görüşüne göre en güçlü dansçılar bile en fazla 30 derece eğilebilirken Jackson, 45 derece eğilerek dikkatleri üzerine çekmekle kalmamış hafızalara da böyle kazınmıştı.





DANSÇILAR DEĞİL, NÖROCERRAHLAR ARAŞTIRDI

Böyle bir konuyu dansçıların araştırmış olmasını beklediyseniz yanıldınız demektir. Konuyu nörocerrahlar araştırdı. Hindistan Tıbbi Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nden (PGIMER) 3 nörocerrahın yaptığı araştırma; Jackson'ın sahneye 45 derece eğimle durduğu hareketin, ancak ayakkabılarından sahneye sabitlenmesini sağlayacak bir destekle olabileceğini ortaya koydu.

45 DERECELİK EĞİMİN SIRRI AYAKKABININ ALTINDA