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Michael Jackson'ın 45 derece eğimle durduran ayakkabıları

Dünyanın en ünlü şarkıcılarından Michael Jackson'ın bir ikon halini almasını sağlayan biri de danslarıydı. Hele sahnede 45 derece açıyla durduğu figür. Peki o figürü nasıl yaptı? Uzmanlar araştırdı.

Haber Merkezi | 24.05.2018 - 16:33..
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Ömrünün son yıllarından sosyal yaşamıyla gündem olsa da Michael Jackson'ı ikon yapan elbette sanatıydı. Şarkıları ve o şarkılar eşliğinde yaptığı danslar hâlâ taklit ediliyor.

45 DERECENİN SIRRI 30 YIL SONRA ÇÖZÜLDÜ

Ancak 30 yıl önce Smooth Criminal şarkısını söylerken sahnede gösterdiği dans performansını başarıyla sergileyebilene rastlamak güç. Çünkü uzmanların görüşüne göre en güçlü dansçılar bile en fazla 30 derece eğilebilirken Jackson, 45 derece eğilerek dikkatleri üzerine çekmekle kalmamış hafızalara da böyle kazınmıştı.

Michael Jackson'ın 45 derece eğimle durduran ayakkabıları

DANSÇILAR DEĞİL, NÖROCERRAHLAR ARAŞTIRDI

Böyle bir konuyu dansçıların araştırmış olmasını beklediyseniz yanıldınız demektir. Konuyu nörocerrahlar araştırdı. Hindistan Tıbbi Eğitim ve Araştırma Enstitüsü'nden (PGIMER) 3 nörocerrahın yaptığı araştırma; Jackson'ın sahneye 45 derece eğimle durduğu hareketin, ancak ayakkabılarından sahneye sabitlenmesini sağlayacak bir destekle olabileceğini ortaya koydu.

Michael Jackson'ın 45 derece eğimle durduran ayakkabıları

45 DERECELİK EĞİMİN SIRRI AYAKKABININ ALTINDA

Nishant S. Yagnick, Manjul Tripathi ve Sandeep Mohindra adlı nörocerrahlar, "Michael Jackson, Omurga Biyomekanikleri Anlayışımıza Nasıl Meydan Okudu?" başlıklı çalışmada, en iyi eğitimi almış ve en güçlü dansçıların bile en çok 25-30 dereceye kadar öne eğilebileceğini belirterek Jackson'ın 45 derecelik duruşunun ayakkabısının yardımıyla mümkün olabildiğini söyledi.

Michael Jackson'ın 45 derece eğimle durduran ayakkabıları

"GÜÇLÜ KASLAR OLMADAN YİNE DE OLMAZ"

Jackson'ın ayakkabısının topuğunda üçgen biçimindeki boşluğa sahnede kareografiye göre zamanlanmış, çivi benzeri bir çıkıntının yerleşmesi ile Jackson'ın 45 derecelik pozisyonda sabit kalmasını sağladığını söyleyen nörocerrahlar, bu sistemin yanı sıra yine de Jackson'ın limitleri zorladığını ve "çok güçlü spinal müsküler ve alt ekstremite itişim kasları"na sahip olmadan yapılamayacağını ifade etti.

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