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Michael kasırgası ABD'de 13 can aldı

Tropik fırtınaya dönüşen kasırga nedeniyle ABD'nin 4 eyaletinde toplam 13 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 12.10.2018 - 19:51..
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Eyalet yönetimlerinden yapılan açıklamalarda, kasırga ve yol açtığı su baskınları nedeniyle ABD'nin 4 eyaletinde toplam 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Buna göre, Virginia'da 5, Florida'da 4, Kuzey Carolina'da 3, Virginia'da 1 kişi yaşamını yitirdi.

California merkezli veri analiz firması CoreLogic, Michael kasırgasının yol açtığı zararın 4,5 milyar doları bulabileceğini açıkladı.

1992'DEN BU YANA EN ŞİDDETLİ KASIRGA

Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtilen Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika ülkeleri Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.

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