Michael Kasırgası Florida'yı cehenneme çevirdi

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, dün derecesi dördüncü kategoriye çıkarılan kasırganın şiddetinin saatte 115 kilometreye düştüğünü ve bu nedenle tropik fırtına halini aldığını duyurdu.

Bölgede etkisini yitiren fırtına çevrede ağır hasara yol açtı.

BİNALAR YIKILDI

Saatte 115 km'yi aşan rüzgarlar binalara ve ağaçlara çarpınca büyük bir yıkım meydana geldi. Özellikle bir fotoğraf karesi yıkımın bilançosunu gözler önüne sermeye yetti.

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Binanın altında bulunan bir araç, yıkılmanın etkisiyle savruldu. Binadan kopan parçalar aracın üzerine düşerken, demir ve ahşap parçalar aracın camından otomobil kabinine saplandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ

Şiddetli rüzgar ve yağmurlara neden olan afet sebebiyle ev ve iş yerleri büyük hasar gördü, su baskınları yaşandı. Alabama, Georgia ve Florida eyaletlerinde 500 bin kişi elektriksiz kaldı.

Ayrıca binlerce kişi de evsiz kalırken tehlike sahasındaki halk, yetkilier tarafından güvenli bölgelere nakledildi. Evsiz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalanlar spor salonları ve sığınaklarda konakladı.

30 MİLYON KİŞİ ETKİLENECEK

Bununla birlikte Ulusal Kasırga Merkezi, Georgia eyaletini etkisi altına alan kasırganın şiddetini düşürmeye başladığını açıkladı. Tropik fırtına kategorisine yeniden çekilen doğa felaketinin cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Fakat merkez şiddetli rüzgarların ve sel baskınlarının maddi zarar vermeye devam edeceği konsunda uyarıyor.

Yerel saat ile bugün öğleden sonra Atlas Okyanusu'na ulaşması ve karadan uzaklaşması beklenen kasırgadan 30 milyondan fazla kişinin etkileneceği tahmin ediliyor.