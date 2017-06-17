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Michael Phelps'e zorlu rakip: Köpek balığı

ABD'li yüzücü Michael Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında şov amaçlı yarış düzenlenecek.

17.06.2017 - 19:27
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ABD merkezli belgesel kanalı Discovery tarafından yapılan açıklamada, 23'ü altın olmak üzere toplam 28 madalya ile dünyanın en başarılı olimpiyat sporcusu konumundaki Phelps ile büyük beyaz köpek balığı arasında şov amaçlı yarış düzenleneceği duyuruldu.

"HER ZAMAN YAPMAK İSTEDİĞİM..."

Kanalın 23 Temmuz'da yayınlanacak "Köpek balığı haftası" adlı programında yapılacak yarış hakkında sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından değerlendirmelerde bulunan Phelps, rakibiyle antrenman yaptığı fotoğrafı paylaşarak, "İçinde büyük beyaz köpek balığı olan bir kafese daldım. Her zaman yapmak istediğim bir şeyi sonunda gerçekleştirdim." ifadelerini kullandı.

Michael Phelps'e zorlu rakip: Köpek balığı

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