Florida'yı vuran Michael kasırgası bölgeyi terk etti, ancak yaşanan etki oldukça ağır oldu. Öyle ki sahilleriyle ünlü, turistik bölge Mexico Beach, adeta harabeye döndü.

BİNALAR YIKILDI

Bölgede yer alan cafe, restoran ve otelin bulunduğu çok sayıda bina, hızı saatte 150 kilometreyi aşan rüzgarlar karşısında çaresiz kalmıştı. Rüzgarlar ve dev dalgaların vurduğu, sellerin süpürdüğü Mexico Beach sokakları tamamiyle yıkılarak savaş alanına döndü.

Michael'ın vurduğu Florida sahilleri harabeye döndü ViDEO



YOLLAR SÖKÜLDÜ

Yıkılan yalnızca binalar olmadı. Çok sayıda ağacın yerinden söküldüğü bölgede otoyollar ve caddeler de parçalandı. Yolları kaplayan asfaltlar koparken, bölgenin havadan çekilen görüntüsü gerilim filmi sahnelerini aratmadı.

Milyarlarca dolarlık zarar tespit edilen bölgede acil yardım ekipleri müdahaleleler gerçekleştirirken, kasırganın açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor.



