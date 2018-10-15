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Michael'ın vurduğu Florida sahilleri harabeye döndü

Michael Kasırgası’ndan büyük zarar gören Florida’nın Mexico Beach bölgesinin, drone ile görüntülendi. Sahilleriyle ünlü bölge, savaş alanına döndü.

Haber Merkezi | 15.10.2018 - 10:01..
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Florida'yı vuran Michael kasırgası bölgeyi terk etti, ancak yaşanan etki oldukça ağır oldu. Öyle ki sahilleriyle ünlü, turistik bölge Mexico Beach, adeta harabeye döndü.

Michael'ın vurduğu Florida sahilleri harabeye döndü

BİNALAR YIKILDI

Bölgede yer alan cafe, restoran ve otelin bulunduğu çok sayıda bina, hızı saatte 150 kilometreyi aşan rüzgarlar karşısında çaresiz kalmıştı. Rüzgarlar ve dev dalgaların vurduğu, sellerin süpürdüğü  Mexico Beach sokakları tamamiyle yıkılarak savaş alanına döndü.

Michael'ın vurduğu Florida sahilleri harabeye döndü ViDEO

YOLLAR SÖKÜLDÜ

Yıkılan yalnızca binalar olmadı. Çok sayıda ağacın yerinden söküldüğü bölgede otoyollar ve caddeler de parçalandı. Yolları kaplayan asfaltlar koparken, bölgenin havadan çekilen görüntüsü gerilim filmi sahnelerini aratmadı.

Milyarlarca dolarlık zarar tespit edilen bölgede acil yardım ekipleri müdahaleleler gerçekleştirirken, kasırganın açtığı yaralar sarılmaya çalışılıyor.


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