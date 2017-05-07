Michel: Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz

İDAM İÇİN REFERANDUMA İZİN VERMEYİZ

Belçika Başbakanı Michel, idam cezası uygulanmasına ilişkin referandumun yapılmasına izin vermeyeceklerini bildirirken, Flaman Bölge Partileri; N-VA, (Nieuw Vlaams Alliantie) CD&V (Christen Democraticsh Vlaams) Open Vld'nin (Open Vlaamse Liberalen en Democraten) parti sözcüleri ortak bir bildiri yayınladı.

Bildiride, "İdam cezasının yeniden yerleştirilmesi üzerine bir referandum düzenlemek bizim inandığımız bütün değerlere aykırıdır. Bu nedenle böyle bir referandumu engellemek ve önlemek için mümkün olan tüm yasal yollara başvuracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan idam cezasını yeniden anayasaya sokmak için referandum düzenlediği taktirde Belçika'da Belçikalı Türklerin oy kullanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

HOLLANDA DA TEHDİT ETTİ

Belçika Başbakanı'nın yaptığı çıkışa benzer bir açıklama da Hollanda'dan geldi. Dışişleri Bakanı Bert Koenders’in Sözcüsü Dirk-Jan Vermeij, cuma günü yaptığı açıklamada, “İdam cezasının geri getirilmesi, Avrupa’nın değerlerinden ayrılmak demektir ve AB ve Avrupa Konseyi üyeliğiyle bağdaşmamaktadır.” dedi.

Hollanda yönetimi, Türkiye'de idam cezası oylanırsa, Hollanda'daki Türklerin oy kullanmasını önlemeye çalışacak.

PKK ÇADIRINA İZİN VERDİLER

Türkiye'nin iç siyasetine müdahale etmeye çalışan, müdahaleleri sonuçsuz kalınca çılgına dönen AB ülkeleri, özellikle de Belçika, AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın taziye çadırı kurmasına izin vermişti, Türkiye'nin tepkilerini ise görmezden gelmişti.