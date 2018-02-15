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Michel Foucault’nun yarım kalan kitabı yayımlandı

Fransız filozof Michel Foucault’nun yarım kalan kitabı, ölümünden 34 yıl sonra yayımlandı

Haber Merkezi | 15.02.2018 - 16:51..
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Yazarın son projesi Cinselliğin Tarihi’nin dördüncü cildi olan kitap Tenin İtirafları adıyla okura ulaştı.

Foucault ölümünden sonra yazdıklarının yayımlanmasını istememişti. Bu yüzden Fransa’nın köklü yayınevi Gallimard tarafından okura sunulan kitap tartışmalara konu oldu.

Michel Foucault’nun yarım kalan kitabı yayımlandı

Kitabın yayımlanmasına 2013’te yazarın arşivinin satılmasından sonra karar verildiği öğrenildi. Yeni kitabın Foucault çalışmalarında köklü bir değişikliğe yol açmayacağı belirtilse de kitap akademi çevrelerinde heyecan uyandırdı.

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