Michel Foucault’nun yarım kalan kitabı yayımlandı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Kardak kayalıklarına 2 mil uzaklıktaki Çavuş Adası'na, iskele ve gözetleme kulesi yapılmaya başlandı.

İran ve IKBY arasında uzun yıllardır gayriresmi geçişler için kullanılan Halepçe'nin Tavile kasabasındaki Şoşme'nin, gümrük kapısına dönüştürülmesi için incelemeler yapıldı

İran ve IKBY arasında yeni bir sınır kapısı hazırlığı

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105 milyon euroluk Dembele'yi fast-food bitirdi

Barcelona'nın Dortmund'dan 105 milyon euroya transfer ettiği Dembele, yaşadığı sakatlığı fast food alışkanlığından dolayı bir türlü atlatamıyor.