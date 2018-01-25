taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
119.648
USD
3,7434
EURO
4,6595
ALTIN
164,08
PETR
70,9700

Michel Tournier'in 'Dışsal Günlük' kitabı yayımlandı

Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 'Dışsal Günlük', 2017 yılında hayata gözlerini yuman Michel Tournier’nin önemli bir birikiminin ürünüdür.

Haber Merkezi | 25.01.2018 - 09:19..
  1. Haberler
  2. Kitap

Bahçenin geçirdiği dönüşümlerden hava olaylarına, tuhaf karşılaşmalardan aforizma niteliğindeki düşüncelere ve yeni öykü fikirlerine varıncaya dek olguları, insanları, durumları barındıran, Tournier’ye özgü yazınsal çeşitlemeler. Yeni, ilginç bir kavram: ışık kirliliği.

Fransız yazarın yeni kitabı geçtiğimiz günlerde kitapseverlerle buluştu.

Geceleyin Choisel’in göğüne bakınca Doğuda belli belirsiz bir ışıltıyla parladığı görülüyor. Paris’ın ışıkları. Doğal karanlığın yapay ışıklarla bozuluşu. Kirliliği maddesellikten çıkarmaya yönelik bir şey icat edilmişti zaten daha önce: termik kirlilik.

Michel Tournier'in 'Dışsal Günlük' kitabı yayımlandı

Örneğin bir nehir, atom santralinin temiz ama sıcak su atıklarıyla ısınıyor. Işık kirliliğiyle, kirlenmeyi ruhanileştirme konusunda bir adım daha atmış oluyoruz. Yakında kötülük tamamen manevi bir şey olacak.

Yazar: Michel Tournier

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Simla Ongan

Baskı yılı: 2018

Syf: 140

Kitabı satın almak için linki tıklayın:

İdefix

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

Türk jetleri Münbiç’teki YPG’lilere bomba yağdırdı

164
Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

Beyaz Saray'ın iki yüzlü 'kaygı' açıklaması yalanlandı

62
Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

Doğu Perinçek: PKK teslim olmayı tartışıyor

192
Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin kullandığı tanklar Almanya'nın gündeminde

58
Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

Hatay ve Tokat'ta annelerden Mehmetçik'e dolma ve içlik

114
Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

Katar'dan Zeytin Dalı Harekatı'na destek

26
Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

Yunanistan Zeytin Dalı Harekatı'ndan kaygılı

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM