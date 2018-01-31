Michel Tournier'in iç sesi : 'Dışsal Günlük'

20. yüzyılın önemli yazarları arasında yer alan Michel Tournier, entelektüel bilgi birikimiyle ön plana çıkan bir isim. 19 Aralık 1924’te dünyaya gelen yazar, erken yaşta yazmaya ve okumaya merak saldı.

Nitekim bu merak ilk meyvelerini verecek ve Tournier, Almancayı kısa sürede söker. Avrupa’nın önde gelen üniversitelerinde olan Sorbonne’de felsefe eğitimi aldı. İlk romanı Vendred Ou Les Limbes du Pacifique’i 1967 yılında yayımlandı.

Tournier, kitap yazmanın dışında uzun zaman çeviri ve editörlük yaptı. 18 Ocak 2016’da aramızdan ayrılan ünlü yazar, romanlarından ve denemelerinde felsefe tarihine, mitolojiye ve Hristiyan kültürüne yoğun göndermelerle örülü bir dil kullandı.

Yapı Kredi Yayınları etiketiyle geçtiğimiz günlerde kitapseverlerle buluşan Dışsal Günlük, yazarın edebiyat, sanat, kültür, yaşam gibi alanlarla ilgili kaleme aldığı günlüklerinden oluşuyor. Simla Ongan’ın kusursuz çevirisiyle raflarda yerini alan kitap, farklı bir okuma sağlıyor.

BİR İÇ DÖKME OLARAK GÜNLÜK

Edebiyatta günlük tutmak ve bunu kitap haline getirerek okutmak yazarların cesaretinden ileri gelmektedir. Zira, günlükler sadece yazarların değil, sıradan insanlarında her gün ya da belli periyotlar halinde kaleme aldıkları iç dökmeleridir.

Özeldir bu yazılanlar.

Micehl Tournier’in tuttuğu günlükler bize unutulmuş bir kültürü yeniden hatırlatıyor. Yazarın çeşitli konular üzerine kalem oynattığı kitap konu çeşitliliğiyle okurlarda edebi bir haz bırakıyor.

Tournier’in sade ve güçlü kaleminin ürünü olan Dışsal Günlük, usta edebiyatçının iç sesinin dışa vurumudur. Tournier’in günlüklerinde insanı derin düşüncelere sevk eden aforizmalarının yanı sıra, hayat ve edebiyata dair ortaya koyduğu aydınlatıcı fikirlerle de kaleminin hakkını veriyor.

DİPSİZ KUYUDAN GELEN SESLER

Nitekim yazarın edebiyat serüveninde eleştirmenlik yaptığını göz önüne aldığımızda yer yer sertliğe varan cümlelere de rastlamak mümkün. Tourneir’in kaleminden hayat bulan satırlarda sadece günlük yaşama dair düşünceleri değil, aynı zamanda felsefe ve diyalektik fikriyatın derin bileşimini okuyacaksınız.

Michel Tournier

Felsefe ve psikolojiyle vuku bulan günlüklerde yazar dipsiz bir kuyuda okurlarına seslenerek, onları kendi dünyasına davet ediyor. Ünlü yazar seyahatlerinden edindiği deneyimleri ve yaşadıklarını satırlar arasına serpiştirmiş. Günlük hayatının küçüklü, büyüklü olaylarını ve daha pek çok ayrıntıyı bıkmadan, usanmadan not etti.

İşte o titiz ve tarihe meydan okuyan notlardan böyle keyifle okunan bir kitap ortaya çıkmış.

Ne yapalım bize de bu keyfiliğe ortak olmak düşer.

Yazar: Michel Tournier

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Simla Ongan

Türü: Günlük

Baskı yılı: 2018

Syf: 140

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Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]