Mick Jagger'dan politik içerikli iki yeni single

İngiliz Rock müzik grubu Rolling Stones’un ana vokalisti Mick Jagger, iki yeni single çıkardı.

BREXİT KARŞITI ŞARKILAR YAPTI

Müziğin efsanevi ismi 74 yaşındaki Jagger, “England Lost” ve “Get a Grip”, isimli şarkılarıyla İngiltere Hükümeti'ni eleştiriyor. Jagger iki şarkısında Birleşik Krallık’ın içinde bulunduğu kaygı veren, belirsiz siyasi durumunu anlatıyor.

"HAYALLERİN PEŞİNDEN GİT"

Jagger şarkıların çok iyimser olmadığını kabul etse de, ana mesajın “dünyada olan biten her şeye rağmen, hayallerinin peşinden git” olduğunu ifade ediyor.

"YENİ AKIMLARA GÖRE HAREKET ETMEK YENİLEYİCİ OLUYOR"

Jagger ‘’İki şarkıyı da Nisan’da yazdım ve yayınlamak istedim. Şarkıları bitirmek, plak şirketi hazırlıkları derken bir albümü hazırlamak çok uzun zaman alıyor. Yeni akımlara göre hareket etmek her zaman yenileyici oluyor. Ayaküstü bir kayıt yapıp hemen yayınlayabildiğimiz zamanlara atıfta bulunmak istedim. Şarkıları çıkarmak için önümüz seneyi bekleseydim, anlamlarını tamamen yitirebilirlerdi.’’ dedi.