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Microsoft, 7 telefon modeline daha kıydı

Microsoft, 7 akıllı telefonunu daha, resmi olarak telefon mezarlığına gönderdi.

22.05.2017 - 15:47
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Microsoft, 7 telefon modeline daha kıydı

Microsoft, son çeyrekte Windows Phone telefonlarıyla yalnızca 5 milyon Dolar değerinde satış gerçekleştirebildi. Bu, şirket için büyük kayıp anlamına geliyor. Zira bundan yalnızca 2 sene kadar önce şirket bu kategoride milyarlık satış rakamları alıyordu. Elbette bunda Microsoft'un Windows Phone ailesine yeteri yatırımı yapmamasının payı büyük.

MODELLER BİR BİR KIYIMA UĞRUYOR

Microsoft, bir yandan Windows Phone ailesine olan desteğinin süreceğini söylerken, diğer yandan kıyıma devam ediyor. Mağazasından 7 Windows Phone modelini daha kaldıran Microsoft, geriye sadece yarım düzine kadar telefonu bıraktı.

Microsoft, 7 telefon modeline daha kıydı

Microsoft, son güncellemesinde Lumia 640 XL, Lumia 650 ve Lumia 950 modellerini mağazadan kaldırırken, Acer'dan Liquid Jade Primo ile Liquid M330 ve Blu'dan da Win Jr LTE ile Win HD LTE modellerini sonlandırdı.

Şu an ABD Microsoft Mağazası'nda geri kalan telefonların listesi ise şöyle:

Unlocked Alcatel IDOL 4S

HP Elite x3 Bundle

HP Elite x3 + Lap Dock Bundle

Microsoft Lumia 950 XLAT&T

Microsoft Lumia 950

Microsoft Lumia 550

Microsoft Lumia 735

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