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Microsoft, Skype’ın Stockholm ve Londra ofislerini kapattı

Microsoft, çevrimiçi iletişim programı Skype’ın Stockholm ve ve Londra ofislerini kapatma kararı aldı.

28.03.2017 - 16:24
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Microsoft, Skype’ın Stockholm ve Londra ofislerini kapattı

Stockholm ve Londra’daki iki ofisi için kapatma kararı alınan Skype'ın, Stockholm ofisinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"KARAR, İŞ KALİTESİNİ YÜKSELTMEK AMACIYLA ALINDI"

"Karar, şirketin uzun vadeli hedeflerinden olan, ofislerin coğrafi dağılımını azaltarak, daha iyi işbirliği olanakları yaratmak, araştırma geliştirme çalışmalarını iyileştirmek ve iş kalitesini yükseltmek amacıyla alınmıştır."

"MAĞDURİYETLER İÇİN NE GEREKİYORSA YAPILACAK"

Skype’nin Stockholm ofisinde kapatma kararından 120 kişinin etkileneceği belirtilirken, şirketten yapılan açıklamada kapatma kararından etkilenen çalışanların mağduriyetlerini azaltmak için ne gerekiyorsa yapılacağı açıklandı.

GÖRÜNTÜLÜ ARAMA SİSTEMİ ÇALIŞANLARININ BULUNDUĞU OFİSTE KAPATILACAK

Diğer yandan Microsoft’un, Skype görüntülü arama sistemi çalışanlarının bulunduğu ofisi de kapatma kararı aldığı açıklandı.

LONDRA'DA ÇOK SAYIDA ÇALIŞANI İŞSİZ KALACAK

Londra’daki ofisin kapatılması ile birlikte yüzlerce çalışanın işlerini kaybedeceği belirtildi. Microsoft Londra ofisinden yapılan açıklamada da "Microsoft, Londra merkezli bazı rollerini gözden geçirmiş ve bazı teknik pozisyonları birleştirme kararı almıştır." denildi.

Dane Janus Friis ve Niklas Zennström tarafından 2003 yılında kurulan Skype, o tarihten bu yana birçok kez el değiştirmiş ve 2001 yılında Microsoft tarafından 8.5 milyar dolara satın alınmıştı.

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