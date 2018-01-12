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Microsoft yeniden Bitcoin'e destek verecek

2016'da Bitcoin'e desteğini sonlandıran teknoloji devi Microsoft, kripto para için yeniden desteğe başladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 12.01.2018 - 11:55..
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Microsoft yeniden Bitcoin'e destek verecek

İlk olarak 2014 yılında Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayan Microsoft, 2016 yılına geldiğimizde bu desteği sonlandırdığını duyurmuştu. ABD merkezli teknoloji devi bu kararın arkasında Bitcoin değerinin ani çıkış ve inişler yaşaması olduğunu belirtmişti. Şirket Bitcoin desteğine yeniden start verdiğini resmen duyurdu.

OYUN, FİLM VE UYGULAMALAR BITCOIN'LE

Alınan karar sonrası Windows ve Xbox mağazalarından oyun, film ve uygulama alışverişleri Bitcoin ile ödenebilecek.

Ancak Microsoft, giysi ve aksesuar gibi fiziksel alışverişlerinizde Bitcoin ödemesini kabul etmeme kararını değiştirmiş değil.

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