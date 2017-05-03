Mideden esrar, bal peteklerinin arasından eroin çıktı

İstanbul Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti ile ilgili gelen ihbarları değerlendirerek geçtiğimiz cumartesi günü Sabiha Gökçen Havalimanı ve Başakşehir'de 2 ayrı operasyon yaptı.

BAL SANDIĞI EROİN ZULASI YAPILMIŞ

Polis ekipleri ilk olarak, Başakşehir'de bir kargo şirketinin yurt dışı giden kargo bölümünde uyuşturucu madde taşınacağı yönünde ihbarı değerlendirmeye aldı. Ekipler, narkotik dedektör köpekleri eşliğinde yapıldı. Dedektör köpeklerin tepki vermesi üzerine bir sandık incelemeye alındı. İçerisinden 8 petek bal bulunan sandığı inceleyen ekipler, zulalanmış 17 paket halinde 5 kilo 220 gram eroin ele geçirdi. Polis ekipleri paketi kargoya veren Y.A.(42)'yı yakalayarak gözaltına aldı.

MİDESİNDE 122 KAPSÜLDE 640 GRAM ESRAR BULUNDU

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda polis ekipleri yaptıkları çalışmalar sırasında Fas Kazablanka'dan İstanbul'a gelen Ş.B.D.(31)'nin şüpheli davranışları üzerine incelemeye aldılar. Polis ekipleri Ş.B.D.'nin uyuşturucu maddeleri yutmuş olabileceğini değerlendirerek hastaneye sevk etti. Hastanede yapılan incelemeler ve çekilen röntgen filmi sonrasında Ş.B.D.'nin 122 kapsül içinde 640 gram esrar yuttuğunu belirledi. Hastanedeki işlemleri tamamlanan Ş.B.D. gözaltına alınarak Vatan Caddesi'ndeki Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sevk edildikleri adliyelerde çıkartıldıkları mahkemeler tarafından tutuklandı.