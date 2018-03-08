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Midelerinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

İzmir'in Torbalı ilçesinde, mide ve bağırsaklarında uyuşturucu madde bulunan İran uyruklu E.M. ve P.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA | 08.03.2018 - 14:18..
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İzmir İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Torbalı ilçesinde düzenledikleri uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma kapsamında, İran uyruklu E.M. ve P.S.'ye kimlik kontrolü yapmak istedi.

Kontrolde herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken, E.M. ve P.S.'nin davranışlarından şüphelenen polis, zanlıları gözaltına aldı.

Midelerinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

CERRAHİ OPERASYONLA ÇIKARILDI

Uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutarak saklayabilecekleri ihtimali üzerine şüpheliler, hastaneye götürüldü.

Hastanede çekilen röntgen filminde iki şüphelinin de mide ve bağırsaklarında 116 kapsül halinde toplam 810 gram metamfetamin bulundu. Yapılan cerrahi operasyonla uyuşturucu maddeler şüphelilerin vücutlarından çıkarıldı.

Midelerinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

İKİ ZANLI TUTUKLANDI

Hastaneden taburcu olduktan sonra emniyete götürülen E.M. ve P.S., işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, "İzmir Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce, gençlerimizi ve geleceğimizi hedef alan uyuşturucu madde satıcısı şahıs ve suç organizasyonları tespit edilerek uyuşturucu madde arzının önlenmesine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla artarak devam etmektedir." denildi.

Midelerinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

Midelerinden 116 kapsül uyuşturucu çıktı

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