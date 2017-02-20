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Midesinde bir kilogram eroinle yakalandı

Yozgat'ta yolcu otobüsünde yakalanan Afgan uyuşturucu kuryesinin midesinde prezervatif içine doldurulmuş 1 kilo 37 gram eroin bulundu.

20.02.2017 - 17:02
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Yozgat Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde, yabancı uyruklu bir şahsın üzerinde, naylon ve prezervatife sarılmış 7 paket uyuşturucu ele geçirildi.

DAVRANIŞLARI DİKKAT ÇEKTİ

Üzerinde kimliği bulunmayan ve Afgan uyruklu olduğunu beyan eden A.S'nin bitkin hali ve şüpheli davranışları dikkati çekti. Ağrılarının bulunduğunu söylemesi üzerine vücudunda başka uyuşturucu madde olabileceğinden şüphelenen polis, şüpheliyi hastaneye götürdü.

Midesinde bir kilogram eroinle yakalandı

Hastanede çekilen röntgen filminde A.S'nin midesinde ve bağırsaklarında yabancı cisim olduğu tespit edildi.

Hastanede 2 gün süreyle gözlem altında tutulan zanlının vücudunda 61 adet prezervatife preslenmiş halde 1 kilogram 37 gram eroin maddesi bulunduğu belirlendi.

Midesinde bir kilogram eroinle yakalandı

Taburcu edildikten sonra emniyette işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.

Midesinde bir kilogram eroinle yakalandı

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