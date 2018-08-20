Midesinden 7 paket uyuşturucu çıktı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde taşıdığından şüphelenilen N.O. ile M.S.B'nin içinde bulunduğu araç dün polis ekiplerince durduruldu.

RÖNTGENLE TESPİT EDİLDİ

Araçta ve şüpheliler üzerinde yapılan kontroller sırasında Rus asıllı Türk vatandaşı kadın N.O'nun şüpheli ve tedirgin hareketleri nedeniyle götürüldüğü Muş Devlet Hastanesinde çekilen röntgen filminde midesinde yabancı cisimler tespit edildi.

7 AYRI PARÇA HALİNDE UYUŞTURUCU

Uzman doktorlar tarafından yapılan müdahale sonucu kadının midesinden 5 parça halinde toplam 160 gram eroin ile 2 parça halinde toplam 54 gram metamfetamin çıktı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan N.O. ile M.S.B. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama" iddiasıyla tutuklandı.