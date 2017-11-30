Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo kokain çıktı

Reza Zarrab'ın itirafçı olduğu davanın ilk duruşmasında FETÖ'cüler yer alırken, FETÖ'nün delilleri de mahkemeye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM Başkanı Kahraman'ın koltuğuna oturması, CHP ve HDP tarafından tepkiyle karşılandı.

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Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Ulu Önder'in Suna ve İnan Kıraç Vakfı tarafından yayınlanan fotoğraflarının arasında beyaz çorap ve sandaletli hali de var.