taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
102.826
USD
3,9444
EURO
4,6716
ALTIN
162,53
PETR
63,1800

Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo kokain çıktı

Belçika'dan gelen Gana uyruklu şüphelinin midesinde prezervatifler içinde kokain ele geçirildi.

DHA | 30.11.2017 - 14:23..
  1. Haberler
  2. İç Haber

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Brüksel'den Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcunun davranışlarından şüphelenerek onu takibe aldı.

Polis ekipleri, Gana uyruklu R.A.'yı pasaport kontuarlarından geçtikten sonra durdurarak üstünde ve valizinde arama yaptı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, yapılan aramada R.A.'nın üstünde ve valizinde uyuşturucu madde bulamadı fakat şüpheliyi, uyuşturucu maddeyi kapsül halinde yutmuş olabileceğini değerlendirerek Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti.

95 KAPSÜL ÇIKTI

Hastanede sindirim sistemi röntgen filmi ile kontrol edilen R.A.'nın 95 kapsül halinde 1 kilo 140 gram kokain yuttuğu belirlendi.

Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo kokain çıktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen R.A. emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Midesinden 95 prezervatif içinde 1 kilo kokain çıktı

İlginizi Çekebilir
13 eski Danıştay personeli hakkında gözaltı kararı
FETÖ üyesi olmakla suçlanarak KHK ile ihraç edilen 13 Danıştay personeli hakkında gözaltı kararı verildi.
PKK'nın Van'daki kış üstlenmesine büyük darbe
Van Valiliği, PKK'nın kış üstlenmesine yönelik yapılan Şehit Jandarma Er Ali Karaca Operasyonu hakkında bilgi verdi.
Fırtına nedeniyle Gökçeada'ya bazı seferler iptal
Gökçeada ile Kabatepe arasındaki bazı seferler olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Şırnak'ta 3 PKK'lı terörist teslim oldu
Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 terörist Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

Kemal Kılıçdaroğlu Kadınlar Zirvesi'ne katıldı

209
Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

Zarrab'ın konuştuğu duruşmada FETÖ'cüler de yer aldı

249
ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

ABD Kerkük'te Kürtlerle operasyon yapacak

163
Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

Meclis'te Erdoğan'ın oturduğu koltuk tartışıldı

161
İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

İsmail Hakkı Pekin: ABD, Rusya'yı çevrelemeye çalışıyor

83
Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

Atatürk'ün ilk kez yayınlanan fotoğrafı

219
Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

Ebru Gündeş Reza Zarrab'dan boşanmıyor

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM