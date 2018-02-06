Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Osmaniye-Gaziantep karayolu Kadirli gişelerinde uygulama sırasında şüphe üzerine C.K. idaresindeki 41 NS 201 plakalı midibüsü şüphe üzerine durdurdu.
Midibüsün havalandırma bölümünden 60 kilo esrar çıktı- FOTO GALERİ
SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Yapılan aramada, midibüsün üzerinde bulunan havalandırma bölümüne gizlenmiş paketler halinde 60 kilogram esrar ele geçirildi. Sürücü C.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Midibüsün havalandırma bölümünden 60 kilo esrar çıktı İZLE