Midibüsün havalandırma bölümünden 60 kilo esrar çıktı

90'lı yılların efsane isimlerinden Naomi Campbell, modellik kariyeriyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu.

4

Cosplayerlik'e yeni bir nefes Rus sanatçının çalışmaları

Yetenekli sanatçı Ilona Bugaeva, sadece 18 yaşında. Kılıktan kılığa giriyor ve her seferinde orijinal karaktere birebir benziyor. Ünlü karakterleri öyle müthiş yorumluyor ki, şaşırmamak elde değil...