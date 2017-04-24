Midilli açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı

Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot battı.

Askeri mahkeme, ülkenin güneyinde bombalı saldırılara karıştıkları suçlamasıyla 4 militan hakkında verilen idam cezasını infaz etti.

Vücudumuza zararlarını saymakla bitiremeyeceğimiz şekerin saçlarımıza olan faydasını öğrenince artık onu baş tacı yapacaksınız.

BIST 100 endeksi 93,240 puan ile zirveyi gördü

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Altının gramı son 3 haftanın en düşüğünde

Gine ve haftaya düşüşle başlayana altın, 146,9 TL ile son 3 haftanın en düşük seviyesini gördü.