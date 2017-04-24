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Midilli açıklarında göçmenleri taşıyan bot battı

Midilli Adası açıklarında göçmenleri taşıyan bir bot battı.

24.04.2017 - 12:45
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bot

Botta bulunan göçmenlerden en az 5'inin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

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