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Midilli Adası'na kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü tutuklandı

Teröre kucak açan Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler Ege'den bir bir toplanıyor.

İHA | 16.09.2018 - 08:41..
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Yunanistan’ın Midilli Adası’na kaçmak isterken İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyonla yakalanan 15 FETÖ şüphelisinden Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen S.A, Antalya Emniyet Müdürlüğünde komiser olarak görev yaparken ihraç edilen S.O, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında teğmenken ihraç edilen E.Ö, Antalya Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuruyken ihraç edilen A.M.O ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan N.Ü’nün tutuklanmıştı.

ÇOCUKLAR AİLE YAKINLARINA TESLİM EDİLDİ

Bugün gerçekleşen duruşmada da E.Ö, S.T, E.T ve Ö.T. isimli şüpheliler tutuklanırken, aynı operasyonda ele geçirilen 5 kişinin adli kontrol şartıyla, 2 kişinin ise berat ederek serbest bırakıldığı öğrenildi. Aynı operasyonda ele geçirilen şüphelilerin beraberinde bulunan 4 çocuğun da aile yakınlarına teslim edildiği bildirildi.

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü tutuklandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü tutuklandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü tutuklandı

Midilli Adası'na kaçmak isteyen 4 FETÖ'cü tutuklandı

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