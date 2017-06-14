Midilli Adası'nın Vrissa bölgesinde çok sayıda binada ve araçlarda deprem nedeniyle hasar oluştu. Güvenlik güçleri önlemler çerçevesinde vatandaşların hasarlı evlere girişlerine izin vermiyor.

Evleri depremde hasar gören ada sakinleri, geceyi başka bölgelerde bulunan yakınlarının yanlarında geçirmek zorunda kaldı.

Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları yapılıyor VİDEO

EKİPLER HASAR TESPİTİ YAPIYOR

Devlet yetkilileri, ada genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, bölgedeki tüm sokakları dolaşarak hasar tespiti yapıyor.

YARALANANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ekeni Valeli (43) adlı kadının toprağa verilmesi için Serez'de üniversite öğrenimi gören kızının bölgeye gelmesinin beklendiği öğrenildi. Deprem nedeniyle yaralanan 20 kişinin ise tedavileri sürüyor.