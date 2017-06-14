taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.285
USD
3,5176
EURO
3,9446
ALTIN
143,36
PETR
48,1400

Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Ege Denizi'nde meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekipleri, Yunanistan'ın Midilli Adası'na akın etti.

14.06.2017 - 12:00
  1. Haberler
  2. Dünya

Midilli Adası'nın Vrissa bölgesinde çok sayıda binada ve araçlarda deprem nedeniyle hasar oluştu. Güvenlik güçleri önlemler çerçevesinde vatandaşların hasarlı evlere girişlerine izin vermiyor.

Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları yapılıyor

Evleri depremde hasar gören ada sakinleri, geceyi başka bölgelerde bulunan yakınlarının yanlarında geçirmek zorunda kaldı.

Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları yapılıyor VİDEO

EKİPLER HASAR TESPİTİ YAPIYOR

Devlet yetkilileri, ada genelinde hasar tespit çalışmalarına başladı. Ekipler, bölgedeki tüm sokakları dolaşarak hasar tespiti yapıyor.

Midilli Adası'nda hasar tespit çalışmaları yapılıyor

YARALANANLARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Bu arada depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Ekeni Valeli (43) adlı kadının toprağa verilmesi için Serez'de üniversite öğrenimi gören kızının bölgeye gelmesinin beklendiği öğrenildi. Deprem nedeniyle yaralanan 20 kişinin ise tedavileri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
8 ay sonra kayıp köpeğine kavuşan çocuğun sevinci
Kayıp köpeğine kavuşan 11 yaşındaki çocuk, mutluluktan gözyaşlarını tutamadı.
Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem
Meksika'da 7 şiddetinde yaşanan deprem paniğe neden oldu.
Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de
Terörist Ayşe Deniz Karacagil'in ailesi, bugün Murşitpınar Sınır Kapısı’ndan geçerek Kobani'ye gitti.
Melania Trump'ın babasının şaşırtan benzerliği
Melania Trump'ın babası Viktor Knavs'ın Donald Trump'a olan benzerliği dikkat çekti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Londra'daki yangın söndürülemiyor

Londra'daki yangın söndürülemiyor

70
Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

Kırmızı fularlı teröristin ailesi Kobani'de

226
Londra'da 27 katlı binada yangın

Londra'da 27 katlı binada yangın

58
ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

ABD: Afganistan'da yeni strateji ortaya koymalıyız

72
Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

Fransa Cumhurbaşkanı: İngiltere'ye AB kapıları hala açık

20
Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

Katar Petrol'den Shell ile LNG anlaşması

24
FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

FARC anlaşma şartlarını yerine getiriyor

59
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM