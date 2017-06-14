Midilli'de 254 ev ve işyerinde deprem zararı

Yunanistan'ın Lesvosnews sitesinin haberine göre, geçen pazartesi günü Ege Denizi'nde meydana gelen deprem, Yunanistan'ın Midilli Adası'nı vurdu. Bir kişinin yaşamını yitirdiği depremde, 34 kişi ise yaralandı.

YÜZLERCE EV YIKILDI

Midilli Adası'ndaki Plomari ve Vrisa köyleri depremden sonra tamamen boşaltıldı. Bu iki yerleşimdeki 154 ev ve işyeri tamamen yıkıldı. Ayrıca 100 ev ve işlerinde de ağır hasar oluştu.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Drone ile Vrisa köyü üzerinde çekilen görüntüler, facianın ve yaşanan kabusun boyutlarını gözler önüne serdi. Adada hasar tespit çalışmaları sürerken, boşaltılan iki köydeki vatandaşların önce çadır ve pansiyonlara ardından kurulmaya başlanan konteyner kente yerleştirilecekleri belirtildi.

Midilli Adası'nda bu şiddette bir depremin tam 172 yıl önce 1845 yılında meydana geldiği belirtildi. Yunanistan'da hükümet Midilli Adası'nda yaşayanların vergi ve borçlarını iki yıllığına erteleme kararı aldı.

























