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Salah'ın oynamak istediği takım İspanya'dan

Mısır Milli Takımı'nın eski golcüsü Mido, Salah'ın Real Madrid'e gitmeye hazır olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 16:33..
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Muhammed Salah, Liverpool formasıyla bu sezon resmi maçlarda 40 gole ulaşırken; takımının lig ve Şampiyonlar Ligi'ndeki yürüyüşünde de başrolü oynadı. Salah'ın bu performansının ardından ismi Real Madrid ve Barcelona'nın da aralarında olduğu dev kulüplerle de anılmaya başlandı.

Salah'ın oynamak istediği takım İspanya'dan

Mısır Milli Takımı'nın eski golcüsü Mido, 25 yaşındaki oyuncunun Real Madrid'de beklentilerin üzerine çıkacağını söyledi.

Salah'ın oynamak istediği takım İspanya'dan

Salah'ın oynamak istediği takım İspanya'dan

Salah'ın oynamak istediği takım İspanya'dan

"REAL MADRİD SALAH'I İSTİYOR"

Mido, vatandaşının artık bir sonraki seviyeye atlaması gerektiğini vurguladı ve "Real Madrid, Salah'ı istiyor. Gareth Bale ve Karim Benzema'nın 4-4-2'de beklentilerin uzağında bir performans sergilediğini gördük. Livervpool'da başarılı olacağına dair korkularım vardı. Ancak şimdi bir üst seviyeye zıplamak için hazır. Real Madrid onun güçlü yanlarını kullanabilir." diye konuştu.

Salah'dan büyük övgüyle bahseden Mido, "Salah, Mısır'ın gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu. Mental olarak benden çok daha iyi. Ben gençken herhangi bir tavsiye almadım ve bunun acısı benden çıktı." diyerek sözlerini noktaladı.

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