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Midyat su altında kaldı

Mardin'in Midyat ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

AA | 12.05.2018 - 01:59..
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İlçedeki Bağlar, Bahçelievler, Ulucami, Cumhuriyet, Seyitler ve Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağış nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

Midyat su altında kaldı

YOLCULARI İTFAİYE ÇIKARTTI

Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden olurken, bir halk otobüsü yolda mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSKİ) ekipleri de cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizledi.

Midyat su altında kaldı

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