Midyat su altında kaldı

İlçedeki Bağlar, Bahçelievler, Ulucami, Cumhuriyet, Seyitler ve Yeni Mahalle'de akşam saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran yağış nedeniyle bazı ev ile iş yerlerini su bastı.

YOLCULARI İTFAİYE ÇIKARTTI

Yoldaki su birikintileri trafikte aksamalara neden olurken, bir halk otobüsü yolda mahsur kaldı. Otobüsteki yolcular itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar, iş makineleriyle kurtarıldı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSKİ) ekipleri de cadde ve sokaklardaki rögar kapaklarını temizledi.