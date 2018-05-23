Midyat'taki Süryaniler tapularına kavuştu

Midyat Süryani Deyrulumur Mor Gabriel Manastırı Vakfı Başkanı Kuryakos Ergün, manastır, kilise ve Süryani mezarlığı vasfındaki taşınmazların tapularının vakıflarına devredildiğini, 50 taşınmaz malın mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenlemenin çok büyük önem taşıdığını bildirdi.

Ergün, yaptığı açıklamada, 2014'te Mardin'in büyükşehir statüsüne kavuşmasıyla yaşanan süreçte sıkıntı meydana geldiğini, köy tüzel kişiliği adına kayıtlı kilise, manastır ve mezarlıkların Hazine'ye devredildiğini belirtti.

DİYANET'TEN SONRA VAKIFLAR'A DEVREDİLDİ

Daha sonra bunların Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edildiğini, yaptıkları itirazlar sonucunda tapuların Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredildiğini anımsatan Ergün, sonrasında ortaya çıkan sorunun çözümü için gereken yasal düzenlemenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayı ile hazırlandığını, Mecliste kabul edildikten sonra 7103 sayılı "Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" kapsamında 27 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKLAŞIMI TAKDİRE ŞAYAN"

Ergün, açıklamasında şunları kaydetti: "Bugün yapılan işlemlerden sonra manastır, kilise ve Süryani mezarlığı vasfındaki taşınmazların tapuları vakfımıza devredilmiştir. 50 taşınmaz mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenleme çok büyük önem taşımaktadır. Her ne kadar da arazilerle ilgili sorunumuz devam ediyor olsa da şüphesiz ki vakfımıza ait toplam 50 taşınmaz malın mülkiyet ihtilafını çözen bu düzenleme çok büyük önem taşımaktadır. Sorunumuzun çözümüne başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimiz tarafından gösterilen bu yaklaşım her türlü takdire şayandır. Bu vesile ile sorunun çözümü için Vakıflar Kanunu'nun geçici 11. maddesindeki taşınmaz mal iadesi sürecinde olduğu gibi vakfımıza desteğini esirgemeyen öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, devletimize, kurumlarımıza ve düzenlemede emeği geçen herkese teşekkür ediyor, saygılarımızı sunuyoruz."