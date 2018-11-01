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Midye toplayanlara polis operasyon düzenledi

İzmit Körfezi’nde denizden midye toplayan 7 kişiye polis ve zabıta ortak operasyon düzenledi.

Haber Merkezi | 01.11.2018 - 07:10..
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Kaçmaya çalışan şüphelileri bir saat kovalayan polis, köprünün altından geçen kaçak avcılara biber gazı sıktı. Yakalananlara 1322’şer TL para cezası kesildi.

SADECE PARA CEZASI

İstanbul Pendik’te, 23 Ekim 2017’de Mustafa Yetgin, kendisinden ayrılmak isteyen Helin Palandöken’i (17) ruhsatsız şarjörlü av tüfeğiyle öldürmüştü.

Midye toplayanlara polis operasyon düzenledi

Ağırlaştırılmış müebbet alan Mustafa Yetgin’in silahı internetten satın aldığı belirlenmişti. Silahı satan M.B. para cezasıyla serbest kalmıştı.

SEYYAR SİLAH SATICISI

Ölüm taciri M.B. dün Konya’da cephanelik gibi minibüsünün içinde yakalandı.

İnternetten aldığı siparişleri kapı kapı dolaşıp teslim eden M.B.’nin aracında 45 adet pompalı ve av tüfeği ile 19 adet tabanca namlusu ele geçirildi.

Yine para cezasıyla serbest bırakılan M.B. ölüm ticaretine kaldığı yerden devam etmek üzere karakoldan ayrıldı.

Midye toplayanlara polis operasyon düzenledi

Midye toplayanlara polis operasyon düzenledi

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