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Migren ağrısı için doktorun tavsiyesini dinleyin

Uzmanlar migren için bitkilerle tedavi şeklinin konunun eğitimini almış doktorlar tarafından yapılmasını öneriyor. Nedeni ise bitkilerin bile kullanım zamanı geçebiliyor.

İHA | 10.10.2018 - 10:41..
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Migren ağrısı için doktorun tavsiyesini dinleyin

İnsan hayatını en çok etkileyen hastalıklardan biri migren ağrısı. Şaşırtıcı bir şekilde yaygın olan bu problem, yaşamlarının bir döneminde kadınların yüzde 25-30’unu, erkeklerin ise yüzde 15-20’sini etkiliyor. Migren problemi yaşayan hastaların çoğu, ağrı atağını başlamadan hissedebiliyor. Aura dönemi denen bu sürecin sonrasında da migren ağrısı kapıyı çalıyor.

Migren ağrısı için doktorun tavsiyesini dinleyin

ÇİKOLATA VE PEYNİR TETİKLEYEBİLİR

Genellikle başın tek tarafını tutan bu şiddetli ağrıya, sıklıkla mide bulantısı ile birlikte ışığa, sese ve kokulara karşı aşırı bir hassasiyet eşlik ediyor. Kadın hastaların bir kısmında adet dönemi ile ilişkili olan ataklarını, açlık, stres uykusuzluk gibi faktörlerin tetiklediği biliniyor. Ayrıca çikolata, peynir, mayalı içkiler gibi migren ataklarıyla ilişkili olduğu düşünülen bazı besinler de bulunuyor.

Migren ağrısı için doktorun tavsiyesini dinleyin

İLAÇLAR TEK BAŞINA ŞİFA DEĞİL

Tüm bu faktörler göz önüne alındığında migren ataklarında doğal tedaviler, bitkisel çözümler çok daha önemli bir hal alıyor. Üstelik sorunu tetiklediği düşünülen koşullardan kaçınma ve beslenme önerileri ile birlikte uygulandığında uzun vadede tam tedavi sağlamak mümkün. Migrende kullanılan doğal tedaviler arasında ilk sırada akupunktur geliyor.

Migren ağrısı için doktorun tavsiyesini dinleyin

DOĞRU DOZLARDA ALINMASI GEREKİYOR

Ülkemizde de fazlasıyla yaygın olan migren için bitkisel çözümler ise son çare olarak biliniyor. Uzmanlar migren için bitkilerle tedavi şeklinin konunun eğitimini almış doktorlar tarafından yapılmasını öneriyor. Çünkü bitkilerin de tıpkı ilaçlar gibi doğru dozlarda kullanılması gerekiyor ve yine ilaçlar gibi muhtemel yan etkileri bulunuyor. Uzmanların bitkisel ilaçlarla ilgili düşüncüleri ise şöyle:

Migren ağrısı için doktorun tavsiyesini dinleyin

‘YAN ETKİSİ OLMAZ’ DEMEYİN

“Bitkisel ilaçların yan etkisi olmaz’ algısı, son derece yanlıştır. Ayrıca, aktarların tıp eğitiminin olmadığını lütfen unutmayın. Bitkinin yetiştiği toprak, iklim, toplanma ve kurutulmama koşulları, aktarın rafında bekleme süresi gibi faktörlerin bitkinin içindeki etken madde miktarını değiştirdiğini belirtmek gerekir.”

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