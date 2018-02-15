Mihail Saakaşvili Hollanda'ya yerleşti

Ukrayna’nın sınır dışı ettiği Gürcistan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili bu kez Hollanda’ya yerleşti. Saakaşvili, Facebook’da paylaştığı elinde kimlik kartı bulunan fotoğrafın altına Hollanda’ya yerleşmesi konusunda yazılı açıklama yaptı.

"AB'DE YAŞAMA HAKKI VERİLDİ"

Son dönemde ilk kez kimliğini teyit eden bir belge adlığını söyleyen Saakaşvili, "Hollanda’ya geldikten hemen sonra bana kimlik belgesi verildi ve bu kimlik bana AB’de yaşama ve çalışma hakkını verdi" dedi.

Vatandaşlık almasının birkaç dakika sürdüğünü belirten Saakaşvili, Ukrayna vatandaşlığını geri kazanma konusunda ısrarcı olduğunu da sözlerine ekledi.





12 ŞUBAT'TA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Saakaşvili, 12 Şubat’ta Kiev’de gözaltına alındı ve Polonya’ya gönderildi. Mihail Saakaşvili, 12 Şubat’ta düzenlenen bir operasyonla başkent Kiev’de bulunan bir restoranda güvenlik güçlerince gözaltına alınmış ve ardından Polonya’ya sınır dışı edilmişti.

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