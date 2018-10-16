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Mike Pence'den Kaşıkçı yorumu: Dünya gerçekleri bilmeli

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında gerçeklerin ortaya çıkarılması gerektiğini belirtti.

AA | 16.10.2018 - 23:28..
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ABD Başkanı Yardımcısı Pence, Georgia eyaletinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kaşıkçı olayıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

ABD'nin bu konuyu ciddiye aldığını ve sonuna kadar gideceğini belirten Pence, olayın başlı başına önem taşıdığını ve Cemal Kaşıkçı'nın bir gazeteci olmasının konuyu daha da önemli hale getirdiğini ifade etti.

"ÖLDÜRÜLDÜYSE SORUMLULAR BULUNMALI"

Pence, "Dünyanın gerçeği bilmesi önemli. Eğer Bay Kaşıkçı gerçekten öldürülmüşse bunun sorumlusunun kimler olduğunu bilmeli ve onları sorumlu tutmalıyız." diye konuştu.

Her ölümün acı olduğunu ve her şiddet eyleminin kınanması gerektiğini kaydeden Pence, "Ancak, bu durum aynı zamanda özgür ve bağımsız medyaya da bir saldırıdır. Dolayısıyla cevaplar isteyeceğiz, dünya cevapları duymayı hak ediyor." dedi.

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