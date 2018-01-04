Mike Tyson uyuşturucu üreticisi olacak

ABD'de marihuana yetiştirip satma ve kullanmaya izin veren eyaletler arasına 1 Ocak 2018'de Kaliforniya da katılırken üreticilik için harekete geçen ilk ünlü efsanevi boksör Mike Tyson oldu.

2006'da profesyonel boksu bırakan ve zaman zaman mali sorunlarla uğraşan Tyson, Kaliforniya'nın güneyinde, Ölüm Vadisi Ulusal Parkı'na 96 km mesafede, Kaliforniya Şehri sınırları içinde bir marihuana çiftliği açıyor.





TIBBİ ÜRETİM YAPACAK

Her zaman marihuananın iyileştirici güçleri olduğuna inandığı belirtilen Tyson, Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne yakın mesafedeki çiftliğin öncelikle tıbbi amaçlı çalışacağını ve özellikle ordudan emekli olanlarla gazilere yardımcı olacağını söyledi. B

u kapsamda çiftilkteki tüm işlere gazileri alan Tyson ''Öncelik orduda görev yapmış erkek ve kadınların hayatlarını idame ettirmelerini sağlamak'' dedi.

UYUŞTURUCU LEGALLEŞTİ

ABD'de halihazırda 29 eyalet tıbbi amaçlı marihuana kullanımına, 7 eyalet her türlü marihuana kullanımına izin veren yasalar çıkarmış durumda. ABD'nin en kalabalık nüfusa sahip eyaleti olan Kaliforniya'nın marihuananın yasallaşmasının ardından gelirlerini milyarlarca dolar daha artırması bekleniyor.