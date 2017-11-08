'Mıknatıs çocuk' görenleri şaşırtıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesindeki Mehmet Akif Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Mehmet Kanlı, üç yıl önce yetenek yarışmasında vücuduna metal eşyalar yapışan bir yarışmacı gördü. Deneme yapan Kanlı, aynı özelliğin kendinde de olduğunu anladı. Buna rağmen bazı metallerin ise üstünde durmadığını belirten Kanlı, herhangi bir doktor kontrolünden geçmediğini söyledi.

Vücudunun göğüs bölümünde olan yapışkanlık özelliğiyle çatal, kaşık, küpe ve hatta ütü taşıyabilen Kanlı, mıknatısın metale yapışan kısmının ise vücudunda durmadığını ifade etti. Dolaplara yapıştırılan magnetler Kanlı'nın vücudunda durmazken, arka yüzünün ise yapıştığını belirtti.

"ÇOK HEYECANLANIRSAM DURMUYOR"

Kanlı, "İlk olarak televizyonda gördüm. Ben de deneyip bana da çatal, kaşık, madeni para gibi eşyaların yapıştığını öğrendim. Sonra çeşitli denemeler yaptım. Şu ana kadar öğrendiğim her metalin durmadığı oldu. Bir de çok heyecanlanırsam durmuyor. Nerede, nasıl kullanacağımı bilmesem de böyle bir özelliğim olduğu için çok mutluyum." dedi.

YARIŞMADAN GÖREREK DENEDİ

Oğlunun vücuduna metal eşyalar yapıştırdığını gördüğünde ilk önce çok şaşırdığını kaydeden anne Derya Kanlı ise "Oğlum 9 yaşındayken televizyonda yarışma programında bir yarışmacının üzerine metal eşyalar yapıştırdığını görünce denemek istediğini söyledi. Duyunca önce şaşırdık sonra 'tamam' dedik ve denedik başarılı oldu. O zamandan beri de yapıyor. Okul arkadaşları da duydu. Okulda da denemeye başladı. Metal cisimler göğüs kısmına daha çok yapışıyor. Kaşık, çatal, para, küpe tarzı eşyalar yapışıyor. Mehmet şimdiye kadar bir sağlık sorunu ya da ameliyat olmadı. Çabuk hasta olan bir bünyesi de yok." diye konuştu.





























