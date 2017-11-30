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Mikrosanat nedir

Mikrosanat; küçük objelere çizilen sanat eserlerine verilen bir isim.

  1. Haberler
  2. İpucu

Mikrosanat; herkesin büyük tuvaller üzerine yaptığı çizimlerden tamamen farklı bir sanat eseridir. Bazen bir pirinç tanesine veya bir kelebeğin kanadına bile yapılabilir.

Mikrosanat nedir

Zaman zaman sosyal medyada yayınlanan bu sanat eserleri, birçok kişinin ilgisini çekiyor.

YÜKSEK FİYATA SATILIYOR

Bu minik eserler, hem güzellikleri, hem de fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Ancak bazı sanatçılar eserlerini satmak bile istemiyor.

Mikrosanat nedir

HASAN KALE SANATIYLA ÖNE ÇIKIYOR

Bu sanatı yapanlar arasında Willard Wigan, Dalton Ghetti, Jon Almeda ve Türkiye'den de Hasan Kale bulunuyor.

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