Milano'da tren raydan çıktı: 2 ölü

Sabah 7 sularında Segrate'dan Pioltello'ya ulaşmak için yola çıkan banliyö treni, Milano sınırlarının biraz dışarısında raydan çıktı.

2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Trende, genelde işe gitmek için yola çıkanların bulunduğu açıklandı. Reuters'ın haberine göre, olay yerinde 2 kişi yaşamını yitirdi, 100''den fazla kişi de yaralandı. Bazı yolcuların sıkıştığı da gelen haberler arasında.

KURTARMA EKİPLERİ BÖLGEDE

Olay yerine polis ekipleri, ambulanslar ve kurtarma helikopterleri sevk edildi.

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