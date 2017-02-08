Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

Milas’ın Cumhuriyet Caddesi’nde oluşan kötü görüntüler sadece görüntü bakımından değil, özellikle esnaf ve yaya vatandaşlar için vitrinlerin albenisini düşürme ve kaldırımlarda yürüme güçlüğü gibi sorunlara neden olabiliyor.

Cumhuriyet Caddesi boyunca mini çöp aracıyla yapılan toplama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Osman Can isimli vatandaş “Çöplerin zamanında alınmaması sonucunda çıkan manzara Milas’ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’ne yakışmıyor. Cadde üzerinde biriken çöpler aynı zamanda sağlık açıcından da tehlike oluşturuyor. Yetkililerden çıkan bu manzara karşısında daha güzel başka kalıcı çözüm yolları bulunması istiyoruz” dedi.













