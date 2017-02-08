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Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

Milas'ın en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi’nde yeterli alan olmadığı için çevreye saçılan çöplere esnaf ve vatandaşlar tepki gösterdi

08.02.2017 - 15:10
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Milas’ın Cumhuriyet Caddesi’nde oluşan kötü görüntüler sadece görüntü bakımından değil, özellikle esnaf ve yaya vatandaşlar için vitrinlerin albenisini düşürme ve kaldırımlarda yürüme güçlüğü gibi sorunlara neden olabiliyor.

Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

Cumhuriyet Caddesi boyunca mini çöp aracıyla yapılan toplama çalışmalarının yetersiz kaldığını belirten Osman Can isimli vatandaş “Çöplerin zamanında alınmaması sonucunda çıkan manzara Milas’ın en işlek caddelerinden biri olan Cumhuriyet Caddesi’ne yakışmıyor. Cadde üzerinde biriken çöpler aynı zamanda sağlık açıcından da tehlike oluşturuyor. Yetkililerden çıkan bu manzara karşısında daha güzel başka kalıcı çözüm yolları bulunması istiyoruz” dedi.

Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

Milas’ın en işlek caddesinde çöp manzarası

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