Milas'ta dinlencilik olaylarının önüne geçilemiyor

Kucaklarındaki bebekleri kullanarak insanların duygularını istismar eden dilenciler, şehir merkezinde ve karayollarında yoğun bir şekilde faaliyet gösteriyor.
KAFİLELER HALİNDE GELİYORLAR
Şehir merkezindeki Cumhuriyet ve Menteşe caddelerinde, karayollarındaki trafik ışıklarının bulunduğu noktalara konuşlanan dilenciler, kucaklarındaki bebeklerle dileniyor.
Denetimlerin azatlığı dönemlerde kafileler halinde şehir dışından Milas’a gelen ve vatandaşların manevi duygularını sömüren dilenciler, vatandaşların tepkisini çekiyor.
TRAFİK IŞIKLARINI MESKEN TUTTULAR
Özellikle karayollarındaki trafik ışıklarının bulunduğu kavşaklarda duran araçların arasına girerek sürücüleri rahatsız eden dilenciler, aynı zamanda trafik güvenliğini de tehlikeye düşürüyor.
"DUYGUSAL DAVRANMAYIN"
Dilencilere asla para verilmemesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, “Bunlara para vermeyin. İlla yardım etmek sevap kazanmak, hayır işlemek istiyorsanız mahalle muhtarlarıyla görüşüp ihtiyaç sahiplerine ulaşabilirsiniz. Bunların kazançları inanın bir çoğumuzun kazancından çok çok daha fazla. Duygusal davranmayın!” diye konuşarak Milas Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin dilenciliğin önlenmesi için çalışma yapmasını istedi.