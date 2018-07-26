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Aydın'a giden Milas yolunda kaza ucuz atlatıldı

Aydın'ın Didim ilçesine giden otomobil sürücüsü kontrolünü kaybedince yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İHA | 26.07.2018 - 14:10..
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Aydın'ın Didim ilçesine gitmek üzere yola çıkan sürücü Recep Kurt kontrolündeki araç Milas-Yatağan karayolunda yol kenarında bulunan mıcırın etkisiyle direksiyon hakimiyetini kaybedince bariyerlere çarptı. Ölen yada yaralananın olmadığı kazada maddi hasar oluştu. Direksiyon hakimiyetini kaybedeb sürücü aracı yol kenarındaki bariyere çarparak durdurabildi. Kaza ile ilgili incelemeler başlatıldı.

Aydın'a giden Milas yolunda kaza ucuz atlatıldı

ÖLEN YADA YARALANAN OLMADI

Direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü Kurt, karayolu kenarında bulunan bariyerlere çarparak aracını durdurabildi. Şans eseri kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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