taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
83.128
USD
3,8289
EURO
4,1209
ALTIN
147,57
PETR
55,5400

Milas’ta PKK ve FETÖ’den 3 tutuklama

Muğla Milas'ta gerçekleştirilen operasyonda 2’si PKK’dan, 2’si FETÖ/PDY’den olmak üzere 4 kişi gözaltına alındı.

26.01.2017 - 08:54
  1. Haberler
  2. İç Haber

Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri’nce Milas’ta sağlık memuru olarak görev yaptığı öğrenilen M.M. ile ev kadını P.B. gözaltına alındı.

2 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Şahıslar terör örgütüne üye olmak suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milas’ta PKK ve FETÖ’den 3 tutuklama

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI

Yine Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri tarafından sosyal medyada PKK terör örgütünü ve terör saldırılarını övdükleri iddiasıyla D.A. ile M.E. gözaltına alındı. Şahıslar sosyal medyada PKK terör örgütünü ve terör saldırılarını övdükleri suçundan D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.

Milas’ta PKK ve FETÖ’den 3 tutuklama

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

YSK: Seçimlere katılma yeterliliğine sahip 9 parti var

8
Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

Kılıçdaroğlu'ndan referandum tahmini

300
Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

Türkeş: Bir tane Türk olmasa da Kıbrıs bizim meselemizdir

22
Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını açıklayacak

Yunanistan 8 darbeci askerle ilgili kararını açıklayacak

37
Futbolun son 8 yılına FETÖ soruşturması

Futbolun son 8 yılına FETÖ soruşturması

0
Real Madrid haç sembolünü logosundan kaldırdı

Real Madrid haç sembolünü logosundan kaldırdı

5
Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

Yunan ordusunda Arnavut Kartalı skandalı

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM