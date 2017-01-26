Milas’ta PKK ve FETÖ’den 3 tutuklama

Ülkemiz genelinde FETÖ/PDY örgütüne yönelik çalışmalar devam ediyor. Çalışma kapsamında Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri’nce Milas’ta sağlık memuru olarak görev yaptığı öğrenilen M.M. ile ev kadını P.B. gözaltına alındı.

2 FETÖ'CÜ TUTUKLANDI

Şahıslar terör örgütüne üye olmak suçundan Milas Adliyesi’ne sevk edilerek çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOSYAL MEDYADAN TERÖR PROPAGANDASI

Yine Milas TEM Grup Amirliği Ekipleri tarafından sosyal medyada PKK terör örgütünü ve terör saldırılarını övdükleri iddiasıyla D.A. ile M.E. gözaltına alındı. Şahıslar sosyal medyada PKK terör örgütünü ve terör saldırılarını övdükleri suçundan D.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.E. ise denetimli olarak serbest bırakıldı.